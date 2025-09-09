Piazza Affari: al centro degli acquisti Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,353 Euro e primo supporto individuato a 7,993. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,713.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)