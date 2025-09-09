Milano 10:18
41.988 +0,63%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:18
9.241 +0,21%
Francoforte 10:17
23.729 -0,33%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,353 Euro e primo supporto individuato a 7,993. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,713.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
