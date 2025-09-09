Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:50
23.829 +0,28%
Dow Jones 21:50
45.717 +0,44%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Piazza Affari: andamento rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials guadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.336,25 punti.
Condividi
```