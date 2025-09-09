Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

(Teleborsa) - Retrocede il principale complesso cantieristico al mondo
, con un ribasso del 2,40%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 19,39 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 18,28 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Fincantieri
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 19,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)