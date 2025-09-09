Milano 16:34
Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

(Teleborsa) - Retrocede il principale complesso cantieristico al mondo, con un ribasso del 2,40%.

Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 19,39 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 18,28 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Fincantieri è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 19,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
