Piazza Affari: in bella mostra MFE B

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società media e di comunicazione italiana
, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di MFE B
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,263 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,048. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,478.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)