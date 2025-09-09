Milano 10:19
41.983 +0,62%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:19
9.241 +0,22%
Francoforte 10:18
23.733 -0,31%

Piazza Affari: in bella mostra MFE B

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di MFE B è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,263 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,048. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,478.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
