Milano 16:35
41.910 +0,45%
Nasdaq 16:35
23.725 -0,16%
Dow Jones 16:35
45.434 -0,18%
Londra 16:35
9.238 +0,18%
Francoforte 16:33
23.703 -0,44%

Piazza Affari: netto calo registrato dal settore beni di consumo italiano

Si abbattono le vendite sul comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 115.720,22 punti, in forte calo del 2,42%.
