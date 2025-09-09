Milano
16:35
41.910
+0,45%
Nasdaq
16:35
23.725
-0,16%
Dow Jones
16:35
45.434
-0,18%
Londra
16:35
9.238
+0,18%
Francoforte
16:33
23.703
-0,44%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: netto calo registrato dal settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: netto calo registrato dal settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 settembre 2025 - 15.00
Si abbattono le vendite sul
comparto dei beni di largo consumo
, che continua la giornata a 115.720,22 punti, in forte calo del 2,42%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: flessione controllata per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,81%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: senza freni il settore beni di consumo italiano
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto