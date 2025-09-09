Milano 10:19
41.983 +0,62%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:19
9.241 +0,22%
Francoforte 10:18
23.733 -0,31%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Mediobanca

(Teleborsa) - Effervescente l'istituto di piazzetta Cuccia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,62%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della banca d'affari italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,45.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
