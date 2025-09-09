Piazza Affari: pioggia di acquisti su Mediobanca

(Teleborsa) - Effervescente l'istituto di piazzetta Cuccia
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,62%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della banca d'affari italiana
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 20,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)