Milano 17:35
42.008 +0,68%
Nasdaq 21:51
23.832 +0,29%
Dow Jones 21:51
45.703 +0,41%
Londra 17:35
9.243 +0,23%
Francoforte 17:35
23.718 -0,37%

Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia
Depressa il comparto italiano auto e ricambi, che scambia sotto i livelli della vigilia a 349.864,19 punti.
Condividi
```