Milano
17:35
42.008
+0,68%
Nasdaq
21:51
23.832
+0,29%
Dow Jones
21:51
45.703
+0,41%
Londra
17:35
9.243
+0,23%
Francoforte
17:35
23.718
-0,37%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 22.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: retrocede di poco il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 settembre 2025 - 17.00
Depressa il
comparto italiano auto e ricambi
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 349.864,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
-0,19%
Altre notizie
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore automotive dell'Italia
A Piazza Affari, forte ascesa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: mette il turbo il settore automotive dell'Italia
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto