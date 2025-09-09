Piazza Affari: risultato positivo per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che lievita dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di D'Amico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,313 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,257. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,369.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)