Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Banco BPM
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,27 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,06. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)