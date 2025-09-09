Milano 16:35
41.910 +0,45%
Nasdaq 16:35
23.725 -0,16%
Dow Jones 16:35
45.434 -0,18%
Londra 16:35
9.238 +0,18%
Francoforte 16:34
23.688 -0,50%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In rialzo l'indice del settore telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.211,79 punti.
