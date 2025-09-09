Milano 16:35
41.910 +0,45%
Nasdaq 16:35
23.725 -0,16%
Dow Jones 16:35
45.434 -0,18%
Londra 16:35
9.238 +0,18%
Francoforte 16:34
23.688 -0,50%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.

Il movimento di Moltiply Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Moltiply Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,52 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,58.

