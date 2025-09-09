Piazza Affari: scambi al rialzo per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

Moltiply Group

FTSE Italia Mid Cap

Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,52 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)