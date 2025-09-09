Piazza Affari: scambi al rialzo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie
, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.
Il movimento di Moltiply Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Moltiply Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,52 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)