Milano
10:19
41.983
+0,62%
Nasdaq
8-set
23.762
0,00%
Dow Jones
8-set
45.515
0,00%
Londra
10:19
9.241
+0,22%
Francoforte
10:18
23.733
-0,31%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 10.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
09 settembre 2025 - 10.00
Giornata di guadagni per il
comparto del commercio in Italia
, che continua la giornata a 113.309,1 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Retail
+1,04%
Altre notizie
Piazza Affari: preme sull'acceleratore il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: rally per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto