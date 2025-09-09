Milano 10:19
41.983 +0,62%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:19
9.241 +0,22%
Francoforte 10:18
23.733 -0,31%

Piazza Affari: scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata di guadagni per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 113.309,1 punti.
Condividi
```