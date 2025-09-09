Milano 16:35
41.910 +0,45%
Nasdaq 16:35
23.725 -0,16%
Dow Jones 16:35
45.434 -0,18%
Londra 16:35
9.238 +0,18%
Francoforte 16:34
23.688 -0,50%

Piazza Affari: scambi in positivo per LU-VE Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche di breve periodo di LU-VE Group suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 33,65 Euro e supporto visto a quota 33,05. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 34,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
