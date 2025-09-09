Piazza Affari: scambi in positivo per LU-VE Group

produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 33,65 Euro e supporto visto a quota 33,05. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 34,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)