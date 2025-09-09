Piazza Affari: scambi in positivo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di LU-VE Group
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 33,65 Euro e supporto visto a quota 33,05. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 34,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)