Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

(Teleborsa) - Rialzo per la società media e di comunicazione italiana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che MediaForEurope
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,71%, rispetto a -1,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, MFE A
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,818 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,986.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)