Milano 10:19
41.983 +0,62%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:19
9.241 +0,22%
Francoforte 10:18
23.733 -0,31%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

(Teleborsa) - Rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che MediaForEurope mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,71%, rispetto a -1,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, MFE A è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,818 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,986.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
