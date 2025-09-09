Milano
10:20
41.976
+0,61%
Nasdaq
8-set
23.762
0,00%
Dow Jones
8-set
45.515
0,00%
Londra
10:20
9.243
+0,23%
Francoforte
10:19
23.734
-0,31%
Martedì 9 Settembre 2025, ore 10.36
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: spinge in avanti Caltagirone SpA
Piazza Affari: spinge in avanti Caltagirone SpA
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2025 - 09.35
Grande giornata per la
Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,85%.
Argomenti trattati
Caltagirone
(18)
Titoli e Indici
Caltagirone
+4,85%
