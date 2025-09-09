Ponte sullo Stretto, al MIT incontro tra Salvini e il sindaco di Messina

(Teleborsa) - Incontro al, oggi, tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al. Presenti anche l'Amministratore Delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e l'Amministratore Delegato di RFI, Aldo Isi.Al centro dell'incontro la verifica dele approfondimenti su alcuni temi cruciali: le questioni legate alle risorse idriche del territorio, la viabilità, gli aspetti abitativi nonché la formazione dei lavoratori locali per creare nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani del territorio.In particolare, nell’ambito delle opere anticipate presentate dal Comune e approvate dalla delibera CIPESS del 6 agosto, si è convenuto sull’opportunità diPer il progetto di, sono state illustrate le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione ‘Contesse’ rispetto alle soluzioni precedenti. RFI si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve.Obiettivo condiviso è l’, per affrontare in maniera costante tutte le questioni legate all’opera, nell’interesse delle comunità coinvolte.Dopo l’incontro odierno sul versante siciliano, seguirà a breve un analogo appuntamento sul