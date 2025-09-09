Positiva la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Mediobanca

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Campari

Interpump

STMicroelectronics

Amplifon

MFE A

Caltagirone SpA

MFE B

Comer Industries

Pharmanutra

Danieli

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Sul fronte macro, domani sono attesi i numeri sull'inflazione negli USA e quelli sui prezzi alla produzione, utile per capire la dinamica del PCE, la misura di inflazione preferita dalla. Il consensus prevede una conferma della tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo, vista nell'ultimo mese. Il dato dovrebbe confermare le aspettative di un taglio dei tassi, da parte della Fed, nella riunione in calendario la prossima settimana, il 16-17 settembre.Restando in tema di banche centrali, tra due giorni è atteso ilda cui si aspetta una conferma dei tassi attuali, mentre saranno rese note le nuove stime economiche, dopo quelle presentate a giugno. Anche dalla conferenza stampa che segue la decisione è atteso uno status quo: secondo gli addetti ai lavori la presidente della Banca centrale europea,, confermerà l'approccio dipendente dai dato macro, senza fornire segnali forti sulle prossime mosse prima di fine anno.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.637,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.Torna a salire lo, attestandosi a +93 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,49%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,23%; nulla di fatto perche passa di mano sulla parità, dopo che l'assemblea nazionale ha votato la sfiducia a Francois Bayrou. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,68% a 42.008 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 44.571 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,26%. Exploit di, che mostra un rialzo del 5,90%. La Fondazione MPS ha commentato la notizia del superamento della soglia decisiva del 50%, nell'ambito dell'OPAS di Siena su Piazzetta Cuccia, affermando che si tratta di una operazione storica e porterà grandi benefici a tutto il Paese.Tra le altre banche, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,85%. Buona performance anche per, che cresce del 2,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+4,60%),(+4,59%),(+4,54%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,39%, all'indomani dei risultati. Intermonte, intanto, ha confermato il giudizio "buy" con target price a 84 euro.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,28%.