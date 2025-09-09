Positiva la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500
.
Sul fronte macro, domani sono attesi i numeri sull'inflazione negli USA e quelli sui prezzi alla produzione, utile per capire la dinamica del PCE, la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve
. Il consensus prevede una conferma della tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo, vista nell'ultimo mese. Il dato dovrebbe confermare le aspettative di un taglio dei tassi, da parte della Fed, nella riunione in calendario la prossima settimana, il 16-17 settembre.
Restando in tema di banche centrali, tra due giorni è atteso il meeting della BCE
da cui si aspetta una conferma dei tassi attuali, mentre saranno rese note le nuove stime economiche, dopo quelle presentate a giugno. Anche dalla conferenza stampa che segue la decisione è atteso uno status quo: secondo gli addetti ai lavori la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde
, confermerà l'approccio dipendente dai dato macro, senza fornire segnali forti sulle prossime mosse prima di fine anno.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.637,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +93 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,49%. Nello scenario borsistico europeo
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,37%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,23%; nulla di fatto per Parigi
che passa di mano sulla parità, dopo che l'assemblea nazionale ha votato la sfiducia a Francois Bayrou. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,68% a 42.008 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 44.571 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ottima performance per Banca MPS
, che registra un progresso del 6,26%. Exploit di Mediobanca
, che mostra un rialzo del 5,90%. La Fondazione MPS ha commentato la notizia del superamento della soglia decisiva del 50%, nell'ambito dell'OPAS di Siena su Piazzetta Cuccia, affermando che si tratta di una operazione storica e porterà grandi benefici a tutto il Paese.
Tra le altre banche, bilancio decisamente positivo per Banca Popolare di Sondrio
, che vanta un progresso del 2,85%. Buona performance anche per BPER
, che cresce del 2,36%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Campari
, che ha chiuso a -2,41%.
Vendite su Interpump
, che registra un ribasso dell'1,93%.
Seduta negativa per STMicroelectronics
, che mostra una perdita dell'1,70%.
Contrazione moderata per Amplifon
, che soffre un calo dello 0,89%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE A
(+4,60%), Caltagirone SpA
(+4,59%), MFE B
(+4,54%) e Comer Industries
(+2,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Pharmanutra
, che ha chiuso a -6,39%, all'indomani dei risultati. Intermonte, intanto, ha confermato il giudizio "buy" con target price a 84 euro.
Sotto pressione Danieli
, che accusa un calo del 3,28%.