Produzione industriale Francia (MoM) in luglio

Produzione industriale Francia (MoM) in luglio
Francia, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -1,1%, in calo rispetto al precedente +3,7% (la previsione era -1,4%).
