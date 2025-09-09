Rally di Tourmaline Bio dopo mossa Novartis

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Tourmaline Bio
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 57,95%.
Il titolo festeggia la mossa di Novartis che ha messo sul piatto 1,4 miliardi di dollari
in contanti (48 dollari per azione) per l'acquisto del gruppo farmaceutico.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Tourmaline Bio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +103,72%, rispetto a +1,42% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Tourmaline Bio
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47,72 USD e primo supporto individuato a 47,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47,84.