Seco, ValueTrack avvia copertura con fair value a 3,85 euro

Seco

(Teleborsa) - ValueTrack hacon undiper azione sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things.Gli analisti osservano che l'delle azioni di Seco dopo l'IPO di maggio 2021 è stata. Inizialmente in forte espansione (fino a dicembre 2021), il prezzo delle azioni è poi diminuito drasticamente, più che dimezzandosi rispetto al prezzo dell'IPO, a causa delle dinamiche macro/settoriali che hanno avuto un impatto negativo sulla performance economica e finanziaria di Seco.Nonostante tutto ciò, negli ultimi anni Seco ha, ottenendo: 1. Continua estensione dei moduli/sistemi hardware, unita alla finalizzazione della piattaforma di gestione dei dati di campo Clea; 2. Rafforzamento della presenza globale grazie a fusioni e acquisizioni e partnership industriali; 3. Affinamento del modello di business, strutturato su un approccio multifase e incentrato sul cliente, che combina una progettazione hardware personalizzata con un supporto a lungo termine e la monetizzazione opzionale del software tramite Clea; 4. Diversificazione dell'esposizione su una base clienti resiliente di oltre 450 clienti di alto profilo distribuiti su più mercati finali.Secondo ValueTrack , ile grazie a: (i) la fine del ciclo di destocking; (ii) la riduzione dei tassi di interesse a breve termine; (iii) una migliore visibilità geografica; (iv) l'esenzione dall'aumento dei dazi "reciproci" negli Stati Uniti. Sulla base di uno scenario di mercato più positivo, Seco sta progressivamente migliorando la propria performance economica e finanziaria, con il secondo trimestre del 2025 che segna il secondo trimestre consecutivo di crescita accelerata sia annuale che trimestrale, e il terzo trimestre consecutivo di performance superiore alle previsioni sia in termini di ricavi che di GPM.Il broker evidenzia che ilse l'EBITDA dell'Edge Computing torna al massimo storico e il contributo di Clea all'EBITDA di Gruppo supera il 30%.