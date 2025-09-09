Seduta positiva a New York in attesa di nuovi dati sull'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,25% a 45.515 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.495 punti. Guadagni frazionali per il(+0,46%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,21%).Gli, che potrebbero determinare la decisione della Federal Reserve nella riunione della prossima settimana. La scorsa settimana, un report sorprendentemente debole sull'occupazione ha alimentato le speranze di un taglio dei tassi di interesse. Il report sull'indice dei prezzi alla produzione di agosto è previsto per mercoledì, mentre l'indice dei prezzi al consumo è previsto per giovedì.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,67%) e(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,07%.Tra i(+3,04%),(+1,76%),(+1,54%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,39%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%. Tentenna, che cede lo 0,78%.Al top tra i, si posizionano(+4,22%),(+3,78%),(+3,21%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,56%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,20%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 237K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%).