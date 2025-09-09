Seduta positiva a New York in attesa di nuovi dati sull'inflazione

(Teleborsa) - Chiusura in aumento per Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,25% a 45.515 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.495 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,46%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,21%).
Gli investitori attendono due importanti report sull'inflazione
, che potrebbero determinare la decisione della Federal Reserve nella riunione della prossima settimana. La scorsa settimana, un report sorprendentemente debole sull'occupazione ha alimentato le speranze di un taglio dei tassi di interesse. Il report sull'indice dei prezzi alla produzione di agosto è previsto per mercoledì, mentre l'indice dei prezzi al consumo è previsto per giovedì.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+0,67%) e beni di consumo secondari
(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto utilities
, che ha riportato una flessione di -1,07%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, IBM
(+3,04%), Wal-Mart
(+1,76%), United Health
(+1,54%) e Amazon
(+1,52%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication
, che ha terminato le contrattazioni a -2,39%. Giornata fiacca per Amgen
, che segna un calo dell'1,22%. Piccola perdita per 3M
, che scambia con un -0,84%. Tentenna Coca Cola
, che cede lo 0,78%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Marvell Technology
(+4,22%), Take-Two Interactive Software
(+3,78%), Broadcom
(+3,21%) e GE Healthcare Technologies
(+3,21%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su T-Mobile US
, che ha chiuso a -3,90%. Preda dei venditori Keurig Dr Pepper
, con un decremento del 3,56%. Si concentrano le vendite su PepsiCo
, che soffre un calo del 3,20%. Vendite su DexCom
, che registra un ribasso del 3,15%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 10/09/2025
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili) Giovedì 11/09/2025
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 237K unità)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%).