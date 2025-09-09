Sicurezza sul lavoro, in arrivo a fine settembre il decreto legge

(Teleborsa) -per contrastare gli incidenti e. L'obiettivo delè quello di rafforzare la prevenzione e la formazione e migliorare i controlli. Se ne è riparlato oggi, dopo la pausa estiva, alconvocato dal ministro del LavoroIl decreto dovrebbe essere, ma in vista della prossima legge di Bilancio, leIl decreto punta a, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro, a partire dalla scuola. Per aumentare l'efficacia dei controlli si sta pensando di far ricorso a, come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma Siisl (il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) per raccogliere le informazioni relative alla formazione del lavoratore in materia di sicurezza. Fra le proposte c'è anche quella diper identificare il percorso formativo del lavoratore., che si punta ad integrare nel Testo unico sulla sicurezza del 2008., ha affermato il, aggiungendo che l'obiettivo del confronto "è sempre stato quello di. Questo è un provvedimento che dà evidenza dello spirito di collaborazione dimostrato tra i partecipanti al tavolo". La titolare del lavoro ha poi ricordato che il testo potrà accogliere "ulteriori miglioramenti durante l'esame del Parlamento".hanno mostrato un. La segretaria dellaFrancesca Re David, pur riconoscendo che il decreto presenta "alcuni elementi positivi", sottolinea che "si tratta di, che non affrontano in modo adeguato le reali emergenze".Laribadisce che salute e sicurezza rappresentano "il primo tassello del Patto sociale" proposto dal sindacato ein vista della prossima manovra.Anche lae ribadisce che "con quattro morti sul lavoro solo nella giornata di ieri non possiamo rimanere fermi"."Da anni si moltiplicano i tavoli sugli incidenti sul lavoro, ma sempre con gli stessi interlocutori e sempre con i medesimi scarsi risultati", denuncia la, il sindacato dei professionisti pubblici, che non ha partecipato al tavolo, aggiungendoLato imprese,parla di unae sollecita "un, fondato su tre pilastri: formazione obbligatoria di qualità, controlli sistematici e incisivi, e una rete più efficiente di ispettori e tecnici della prevenzione". "Tutti devono comprendere che la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma un dovere morale, civile e strategico.", afferma il consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla sicurezza sul lavoro e presidente dell’associazione ASSIDAL, Giuseppe Ciarcelluto, in seguito agli incidenti mortali accaduti a Monza, Roma, Torino e Riposto (Catania).