Supply Chain Finance da 600 miliardi e renting operativo in crescita (+14,3%) rafforzano le catene di fornitura

(Teleborsa) - Dall'intelligenza artificiale all'automazione, passando per agritech, foodtech, cleantech, energia, lifescience, healthcare, spacetech, mobility, infratech, proptech, hospitality e industrytech: sono i comparti su cui si gioca oggi la competitività industriale del Paese. In tale contesto, la Supply Chain Finance (SCF) – che in Italia vale potenzialmente 594–599 miliardi di euro, ma con solo il 22 % (circa 131 miliardi) oggi effettivamente servito (fonte: Osservatorio SCF, Politecnico di Milano) – e il noleggio operativo, cresciuto in Italia del +2,8 % in valore nel primo semestre 2025 (fonte: Assilea), emergono come due leve decisive per rafforzare la resilienza delle catene di fornitura. Lo evidenzia un nuovo, società milanese fondata nel 2017 e attiva nella servitizzazione e nella sostenibilità dei beni strumentali.è in forte espansione anche a livello globale: le principali analisi di mercato (The Business Research Company, IMARC/OpenPR, Spherical Insights) convergono nel prevedere una crescita annua compresa tra l'8 % e il 9 % nel prossimo decennio, con un raddoppio del valore complessivo del settore entro il 2030–2033. Parallelamente, il mercato italiano del leasing strumentale operativo ha registrato una crescita significativa: nel 2024 lo stipulato ha raggiunto 1,468 miliardi di euro, con un incremento del +14,3 % rispetto al 2023 (fonte: Assilea).Studi recenti mostrano come lastia evolvendo in ecosistemi integrati, dove flussi fisici, finanziari e tecnologici si intrecciano; l'adozione di soluzioni digitali come IoT, intelligenza artificiale e blockchain consente di rendere i processi più efficienti e trasparenti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ESG. Il, parte integrante della SCF, converte gli investimenti in canoni prevedibili, migliorando la liquidità, aumentando la flessibilità della filiera e abilitando modelli sostenibili come il pay-per-performance nella transizione energetica. Dinamiche analoghesi riscontrano anche nel settore dell'efficienza energetica, dove in Italia gli investimenti sono stimati tra 58 e 66 miliardi di euro nel 2024 (fonte:Energy Efficiency Report 2025, Politecnico di Milano), a conferma del potenziale offerto dall'integrazione tra finanza innovativa e gestione operativa."Il renting operativo – afferma– rappresenta una delle forme più evolute di Supply Chain Finance. Rispetto a strumenti più rigidi come leasing o credito tradizionale, offre maggiore flessibilità e capacità di adattarsi a utilizzatori e fornitori, integrando flussi operativi e finanziari. Il nostro impegno è sviluppare soluzioni data-driven, supportate da tecnologie come blockchain, smart contract e intelligenza artificiale, per rendere le supply chain più trasparenti, resilienti e sostenibili. Inoltre, attraverso UpGreene offriamo la certificazione Carbon Cancelling per la compensazione delle emissioni Scope 3, in linea con la Direttiva UE 95/2014. In un'economia in cui l'uso conta più del possesso, il noleggio operativo – nei settori strategici che trainano il Made in Italy – diventa un motore di competitività e crescita".