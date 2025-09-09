Milano 17:35
Trasporti, Salvini incontra Presidente dell'ART Zaccheo

Al centro del colloquio il problema dell'AV Roma-Firenze e del transito dei treni regionali sulla linea

(Teleborsa) - Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato oggi presso la sede del Ministero il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Nicola Zaccheo.

?L'incontro è stato un'occasione per fare il punto sulle principali tematiche di comune interesse. In particolare, è stata posta attenzione alle prescrizioni che consentono la circolazione sulla linea AV Roma-Firenze solo ai treni con velocità superiore ai 200 km/h, escludendo di fatto i convogli regionali oggi in servizio. La questione, sollevata dai territori, riguarda soprattutto il problema dei pendolari e degli studenti che ogni giorno transitano sulla linea ferroviaria in quesitone.

Nel corso della riunione, il Presidente dell’Autorità ha illustrato al Ministro l’esito del procedimento avviato nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), delle Regioni interessate e Trenitalia, che prevede una possibile deroga – anche parziale – alle prescrizioni, così da garantire la continuità del servizio per i pendolari e per gli studenti.

Salvini e Zaccheo hanno infine concordato si proseguire ’analisi degli impatti delle diverse opzioni, con l’obiettivo di individuare una soluzione equilibrata che salvaguardi gli interessi in campo, mettendo al centro le esigenze dei viaggiatori.
