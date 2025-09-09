Unicredit stanzia 8 milioni per il nuovo hub Ladisa a Colorno

(Teleborsa) -ha finalizzato un finanziamento da 8 milioni di euro a favore di, storica azienda italiana della ristorazione collettiva e del catering, per la realizzazione di un nuovo hub logistico a Colorno (PR). L'operazione è stata formalizzata sotto forma di mutuo ipotecario a Stato Avanzamento Lavori della durata di otto anni, con un periodo di preammortamento di diciotto mesi. Il polo sorgerà su un'area di 30 mila metri quadrati nel cuore della Food Valley emiliana e sarà costruito secondo i più avanzati criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Grazie alla nuova infrastruttura, Ladisa potrà ottimizzare gli approvvigionamenti valorizzando le produzioni agroalimentari locali, migliorare i flussi logistici e rafforzare la distribuzione su scala nazionale, servendo in modo ancora più capillare le oltre mille strutture raggiunte ogni anno.Con sede principale a Bari, 24 impianti produttivi, 7 piattaforme operative e oltre 5.400 dipendenti,è oggi uno dei maggiori operatori nazionali del settore, con una capacità di circa 35 milioni di pasti l'anno destinati a scuole, ospedali, strutture socio-sanitarie, forze armate, istituzioni e aziende private."Questa iniziativa – sottolinea– conferma l'importanza di affiancare imprese che investono su logistica e sostenibilità, due asset decisivi per il futuro della filiera agroalimentare italiana. UniCredit, attraverso soluzioni finanziarie mirate e partnership istituzionali, contribuisce a rafforzare la competitività di un settore strategico per l'economia nazionale, sostenendo al tempo stesso la coesione tra territori diversi del Paese"."Il polo logistico di Colorno rappresenta un investimento strategico e un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione – dichiarano–. Questa nuova struttura ci permetterà di modernizzare l'intera filiera, migliorando l'efficienza di approvvigionamenti e distribuzione, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle specificità produttive locali. La collaborazione con UniCredit è stata determinante per realizzare un progetto ambizioso, orientato al futuro e capace di coniugare competitività, responsabilità e visione a lungo termine".