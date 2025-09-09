Usa, Bessent: "Se Corte Suprema boccerà dazi conseguenze terribili per il Tesoro"

(Teleborsa) - Pur "fiducioso" che il piano sui dazi voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "vincerà" il ricorso alla Corte Suprema, ildurante il programma "Meet the Press" della Nbc, ha avvertito sulle conseguenze di un decisione contraria.La scorsa settimana l'amministrazione Trump aveva chiesto all'Alta corte unaper ribaltare una sentenza della corte d'appello che giudicava illegali la maggior parte dei dazi sulle importazioni da altri Paesi. Se si perdesse – ha avvertito Bessent – "dovremmo rimborsare circa la metà dei dazi, il che sarebbe terribile per il Tesoro", ma "se lo stabilisce la Corte, dovremo farlo".Ilha prospettato che se la Corte si pronunciasse nell'estate 2026, sarebbero "già stati riscossi dazi per un valore compreso tra 750 miliardi e mille miliardi di dollari, e il loro annullamento potrebbe causare notevoli disagi".