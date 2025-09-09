Wall Street cauta guarda a inflazione in chiave Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con ilche riporta una variazione pari a +0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.503 punti. Pressoché invariato il(+0,2%); guadagni frazionali per l'(+0,23%).Per la giornata odierna non sono previsti dati rilevanti, mentre domani sono attesi i numeri sull'e quelli sui prezzi alla produzione, dato utile per capire la dinamica del PCE, la misura di inflazione preferita dalla. Il consensus prevede una conferma della tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo, vista nell'ultimo mese. Il dato dovrebbe confermare le aspettative di un taglio dei, da parte della Fed, nella riunione in calendario la prossima settimana, il 16-17 settembre.Restando in tema di banche centrali, tra due giorni è atteso il meeting dellada cui si aspetta una conferma dei tassi attuali, mentre saranno rese note le nuove stime economiche, dopo quelle presentate a giugno. Anche dalla conferenza stampa che segue la decisione è atteso uno status quo: secondo gli addetti ai lavori la presidente della Banca centrale europea,, confermerà l'approccio dipendente dai dato macro, senza fornire segnali forti sulle prossime mosse prima di fine anno.