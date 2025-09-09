Milano 16:00
41.875 +0,36%
Nasdaq 16:00
23.788 +0,11%
Dow Jones 16:00
45.529 +0,03%
Londra 16:00
9.237 +0,17%
Francoforte 16:00
23.676 -0,55%

Wall Street cauta guarda a inflazione in chiave Fed

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones che riporta una variazione pari a +0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.503 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,2%); guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,23%).

Per la giornata odierna non sono previsti dati rilevanti, mentre domani sono attesi i numeri sull'inflazione negli USA e quelli sui prezzi alla produzione, dato utile per capire la dinamica del PCE, la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve. Il consensus prevede una conferma della tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo, vista nell'ultimo mese. Il dato dovrebbe confermare le aspettative di un taglio dei tassi, da parte della Fed, nella riunione in calendario la prossima settimana, il 16-17 settembre.

Restando in tema di banche centrali, tra due giorni è atteso il meeting della BCE da cui si aspetta una conferma dei tassi attuali, mentre saranno rese note le nuove stime economiche, dopo quelle presentate a giugno. Anche dalla conferenza stampa che segue la decisione è atteso uno status quo: secondo gli addetti ai lavori la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, confermerà l'approccio dipendente dai dato macro, senza fornire segnali forti sulle prossime mosse prima di fine anno.
