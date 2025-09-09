Wall Street cauta guarda a inflazione in chiave Fed

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che riporta una variazione pari a +0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.503 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,2%); guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,23%).
Per la giornata odierna non sono previsti dati rilevanti, mentre domani sono attesi i numeri sull'inflazione negli USA
e quelli sui prezzi alla produzione, dato utile per capire la dinamica del PCE, la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve
. Il consensus prevede una conferma della tendenza all'accelerazione dei prezzi al consumo, vista nell'ultimo mese. Il dato dovrebbe confermare le aspettative di un taglio dei tassi
, da parte della Fed, nella riunione in calendario la prossima settimana, il 16-17 settembre.
Restando in tema di banche centrali, tra due giorni è atteso il meeting della BCE
da cui si aspetta una conferma dei tassi attuali, mentre saranno rese note le nuove stime economiche, dopo quelle presentate a giugno. Anche dalla conferenza stampa che segue la decisione è atteso uno status quo: secondo gli addetti ai lavori la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde
, confermerà l'approccio dipendente dai dato macro, senza fornire segnali forti sulle prossime mosse prima di fine anno.