Milano 9:39
42.048 +0,09%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:39
9.256 +0,15%
23.834 +0,49%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Seduta moderatamente positiva per il Dow Jones 30, che ha chiuso in rialzo a 45.711,3.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.858. Rischio di discesa fino a 45.417,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.298,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
