Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,68%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.145. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.770. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42.520.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)