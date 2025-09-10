Milano 9:40
42.056 +0,11%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:40
9.257 +0,16%
23.829 +0,46%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 9/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,68%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.145. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.770. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42.520.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
