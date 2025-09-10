Analisi Tecnica: indice DAX del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 23.818,8, mentre i supporti sono stimati a 23.606,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 24.031,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)