Milano 9:40
42.056 +0,11%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:40
9.257 +0,16%
23.829 +0,46%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,37%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 23.818,8, mentre i supporti sono stimati a 23.606,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 24.031,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
