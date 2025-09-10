Milano 9:40
42.056 +0,11%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:40
9.257 +0,16%
23.829 +0,46%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato gli scambi in aumento a 9.266,6.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.280,1, mentre il primo supporto è stimato a 9.215,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.344,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```