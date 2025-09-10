Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 42.008.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42.142. Rischio di eventuale correzione fino al target 41.741. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42.542.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)