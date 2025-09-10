Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un +0,11%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55.429. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55.982. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 56.535.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)