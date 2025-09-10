Milano 9:41
42.057 +0,12%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:41
9.259 +0,18%
23.834 +0,49%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Nasdaq Composite, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22.006,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21.625. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22.388,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
