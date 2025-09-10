Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Discreta performance per l'indice nipponico, che si è attestato a 43.778.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44.193,7, mentre il primo supporto è stimato a 42.723,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45.663,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)