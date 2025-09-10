Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 147,196 con area di resistenza individuata a quota 147,784. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 147.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)