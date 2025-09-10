Milano 9:45
Johnson & Johnson, FDA approva INLEXZO per il trattamento del tumore alla vescica

Economia, Salute e benessere
(Teleborsa) - Martedì la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato INLEXZO (sistema intravescicale con gemcitabina) di Johnson & Johnson, un nuovo approccio potenzialmente rivoluzionario per il trattamento di pazienti affetti da determinati tipi di cancro alla vescica, che risponde alla necessità di opzioni aggiuntive in seguito a una terapia con BCG inefficace e per i pazienti che rifiutano o non sono idonei all'intervento chirurgico di rimozione della vescica (cistectomia radicale).

INLEXZO è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) non responsivo al Bacillus Calmette-Guérin (BCG) con carcinoma in situ (CIS), con o senza tumori papillari.

"Quando abbiamo acquisito questa nuova terapia nel 2019, la nostra ambizione era quella di dare ai pazienti affetti da tumore alla vescica un rinnovato senso di speranza e fiducia", ha affermato Jennifer Taubert, Vicepresidente Esecutiva, Presidente Mondiale, Medicina Innovativa, Johnson & Johnson. "In un settore che ha visto pochi progressi per oltre 40 anni, INLEXZO offre un'innovazione rivoluzionaria, la prima nel suo genere, con un futuro luminoso davanti a sé."
