Milano 9:49
42.133 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:49
9.264 +0,24%
23.855 +0,58%

SILVER del 9/09/2025

Finanza
SILVER del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Chiusura negativa per il metallo prezioso, con un ribasso dell'1,09%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 41,28, con il supporto più immediato individuato in area 40,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 40,33.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
