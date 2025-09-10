SILVER del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Chiusura negativa per il metallo prezioso, con un ribasso dell'1,09%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 41,28, con il supporto più immediato individuato in area 40,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 40,33.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)