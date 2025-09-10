Synopsys in difficoltà con trimestrale sotto attese

Synopsys

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 34,76% sui valori precedenti.Il fornitore di software per la progettazione di chip ha chiuso il terzo trimestre conpari a 1,74 miliardi di dollari inferiori alle attese degli analisti che erano per 1,77 miliardi. Sempre nel periodo, l'è pari a 3,39 dollari contro i 3,80 dollari stimati dagli analisti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 419,2 USD, mentre i supporti sono stimati a 379,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 458,8.