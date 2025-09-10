Synopsys in difficoltà con trimestrale sotto attese

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Synopsys
che esibisce una perdita secca del 34,76% sui valori precedenti.
Il fornitore di software per la progettazione di chip ha chiuso il terzo trimestre con ricavi
pari a 1,74 miliardi di dollari inferiori alle attese degli analisti che erano per 1,77 miliardi. Sempre nel periodo, l'utile per azione
è pari a 3,39 dollari contro i 3,80 dollari stimati dagli analisti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Synopsys
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 419,2 USD, mentre i supporti sono stimati a 379,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 458,8.