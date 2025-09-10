Wall Street chiude su nuovi record con scommesse investitori sul taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,43%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.513 punti. In frazionale progresso il(+0,33%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,46%).I tre principali indici di Wall Street hanno chiuso a, con unache ha rafforzato le aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L'economia statunitense ha probabilmente creato 911.000 posti di lavoro in meno nei 12 mesi fino a marzo rispetto alle stime precedenti, ha affermato il governo, suggerendo che la crescita occupazionale era già in stallo prima che il presidente Donald Trump lanciasse i suoi dazi.Mercoledì gli operatori seguiranno con attenzione l'. Questo rapporto, insieme alla lettura più seguita di giovedì dell'indice dei prezzi al consumo, offrirà maggiori informazioni sullo stato dell'inflazione nell'economia statunitense.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,64%),(+0,71%) e(+0,60%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,57%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+8,64%),(+2,97%),(+1,69%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,69%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%.(+5,59%),(+3,98%),(+2,97%) e(+2,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 237K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%).