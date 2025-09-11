Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Il Dow Jones 30 ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 45.490,9.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 45.667,9. Primo supporto visto a 45.357,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 45.223,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)