Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Seduta vivace per l'Hang Seng Index, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,01%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.580,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.439,1. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.722,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)