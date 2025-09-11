Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Andamento piatto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che propone sul finale un moderato +0,15%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7.703,6. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7.790,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 7.876,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)