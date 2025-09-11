Milano 11:43
42.236 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:43
9.259 +0,37%
Francoforte 11:43
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Contenuto ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,36%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23.550,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.761,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.468,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```