Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Contenuto ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,36%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23.550,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.761,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.468,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)