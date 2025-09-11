Milano 11:43
42.236 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:43
9.259 +0,37%
Francoforte 11:43
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.273,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.239,1. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.307,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```