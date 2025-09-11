Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 55.905. Supporto stimato a 55.431. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 56.378.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)