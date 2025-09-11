Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per indice spagnolo, che conclude in progresso dell'1,29%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15.339,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.973,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.706,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)