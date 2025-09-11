Milano 11:43
42.236 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:43
9.259 +0,37%
Francoforte 11:43
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un +0,03%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.948 e primo supporto individuato a 21.762,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22.133,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
