Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un +0,03%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.948 e primo supporto individuato a 21.762,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22.133,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)