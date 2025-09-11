Giappone, crescita prezzi produzione agosto in linea con attese

(Teleborsa) - Accelera in linea cn le attese la crescita tendenziale dei prezzi alla produzione in Giappone nel mese di agosto 2025. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, in linea con le attese, contro il +2,5% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare +2,6%).Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una variazione negativa pari a -0,2%, leggermente superiore al previsto (-0,1%), dopo il +0,3% del mese precedente.I prezzi import hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile ed un calo del 3,9% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,2% su base mensile e scesi dello 0,3% su base annuale.