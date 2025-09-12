Milano 10:37
42.339 -0,22%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:37
9.324 +0,29%
Francoforte 10:37
23.642 -0,26%

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Nuovo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che guadagna bene e porta a casa un +1,36%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.343,7, mentre il primo supporto è stimato a 45.636,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47.050,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
